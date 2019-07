Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Hangen-Weisheim/Hochborn (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute, am 04.07.2019, gegen 14:45 Uhr an der Einmündung L 409/K 29. Ein 17-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die K 29 aus Richtung Hangen-Weisheim und wollte nach links in Richtung Alzey abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden und bevorrechtigten Pkw, welcher in Richtung Hochborn unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei der 17-jährige sich schwerste Verletzungen zuzog. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 49 Jahre alte Fahrer des Pkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an, weshalb die L 409/K 29 weiterhin voll gesperrt ist. Mit einer Freigabe wird etwa gegen 17:45 Uhr gerechnet.

