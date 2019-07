Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Person aus Wallertheim seit gestern vermisst

Seit Mittwoch, den 03.07.2019, wird der 26 jährige Miklos Gulyas, ungarischer Staatsbürger, aus Wallertheim vermisst. Er verließ gegen 08:30 Uhr das Haus seiner Mutter, um spazieren zu gehen. Herr Gulyas ist aufgrund einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen. Ohne diese ist er völlig orientierungslos. Zudem zeigt er dann auch weder Hunger- noch Durstgefühl. Adäquate Reaktionen, wie Personen ansprechen und um Hilfe zu bitten, sind seinerseits nicht möglich. Er kann weder seinen Namen, noch seinen Aufenthaltsort nennen. Er spricht und versteht die deutsche Sprache nicht. Herr Gulyas ist zurzeit nur zu Besuch in Deutschland und kennt sich somit hier nicht aus und hat auch keine Anlaufadressen. Herr Gulyas wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß. Er ist von kräftiger Statur. Er hat kurze braune Haare und grüne Augen. Am Tag seines Verschwindens trug er ein graues Kapuzenshirt, ein weißes T-Shirt, eine kurze graue Hose, schwarze Turnschuhe und schwarz-weiße Socken. Hinweise bitte an die Polizei Alzey unter der 06731/9110.

