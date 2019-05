Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Verletzten

Alzey (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:50 Uhr wollte ein 59-jähriger PKW Fahrer aus der VG Alzey-Land von der L 409, Dautenheimer-Landstraße, nach links in die Karl-Heinz-Kipp-Straße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden PKW-Fahrers, der die L 409 aus Richtung Dautenheim kommend, in Richtung Alzey-Stadtmitte fahrend, befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Neben dem Unfallfahrer wurde auch der andere, 39-jährige PKW Fahrer, verletzt. Die beiden Fahrer wurden jeweils in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf etwa 19.000EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen den unfallverursachenden Fahrzeuglenker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

