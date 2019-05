Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Dreimal Totalschaden, aber zum Glück keine Verletzten

Biebelnheim (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 07:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L408 bei Biebelnheim. Ein 34 Jahre alter Mann aus dem Saarland wollte mit seinem Pkw an der dortigen Autobahnabfahrt der A63 nach links auf die L408 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Pkw der auf der Landstraße in Richtung Biebelnheim unterwegs war. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich in deren Folge dieser Pkw noch gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde, welches im Gegenverkehr auf der Linksabbiegerspur stand. Alle drei Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.

