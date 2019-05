Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alkoholisiert mit Leichtkraftrad Unfall verursacht.

Alzey (ots)

Ein 16jähriger aus dem Landkreis fuhr am Samstagmittag auf der L 406 von Alzey in Richtung Gau-Odernheim mit seinem Leichtkraftrad hinter einer 46jährigen aus Neumarkt-Sankt Veit mit ihrem PKW her. Als die PKW-Fahrerin nach links in Richtung Alzey-Schafhausen abbiegen wollte bemerkte dies der Jugendliche offenbar zu spät und setzte an, um den PKW zu überholen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Zweiradfahrer stürzte und sich verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rd. 6500 EUR. Bei den Unfallermittlungen wurde anschließend festgestellt, dass der jugendliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Deswegen wurde bei dem 16jährigen eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

