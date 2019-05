Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbrüche in zwei Alzeyer Gewerbebetriebe

Alzey (ots)

Gleich zwei mal wurde von Freitag auf Samstag in Alzeyer Unternehmen eingebrochen. Zuerst wurde ein Einbruch in einen Alzeyer Lebensmittelbetrieb in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Dort waren die Täter ins Gebäude eingedrungen, hatten die Büros durchwühlt und die aufgefundenen Wertsachen entwendet. Kurz darauf wurde ein weiterer Einbruch in einen in der Nähe befindlichen Baustoffhandel angezeigt. Nachdem die Täter sich Zugang zum Gebäude verschafft hatten, wurde in dem dortigen Großraumbüro ein Tresor aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei Alzey von einem Tatzusammenhang aus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell