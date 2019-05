Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht in Westhofen

Alzey (ots)

Am Abend des 09.05.2019 kommt es gegen 21:00 Uhr in Westhofen, Wormser Straße Höhe Hausnummer 26 zu einem Verkehrsunfall. Der Besitzer des parkenden Fahrzeuges kann selbst beobachten, wie ein dunkelgrüner Unimog mit Verdeck und einem angehängten "knall gelben" Planwagen die Wormser Straße von Gundheim nach Dittelsheim-Heßloch befährt. Auf dem Planwagen befinden sich circa 6-8 Feiernde. Auf Höhe der Hausnummer 26 fährt das Gespann gegen den rechts neben der Fahrbahn parkenden roten Ford Focus des Geschädigten. Bei dem Zusammenstoß grölt die feiernde Gesellschaft lautstark los und der Unimog samt Planwagen kommt zum Stehen. Statt sich um den Unfall zu kümmern, setzt der Fahrer das Gespann zurück und fährt in Richtung Dittelsheim-Heßloch davon. Das Kennzeichen des Unimog kann aufgrund des angehängten Planwagens nicht abgelesen werden. Am beschädigten Fahrzeug entsteht erheblicher Sachschaden.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeug, den Personen oder der Planwagenfahrt geben?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell