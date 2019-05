Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brennende Mülltonnen beschädigen Fassade

Alzey (ots)

Ein Fall der Brandstiftung beschäftigt die Polizei Alzey. Am Montag, 06.05.3019, wurde gegen 03.00 Uhr von einer Anwohnerin eine brennende Mülltonne in der St.-Georgen-Straße gemeldet. Das Feuer konnte von der Freiwillen Feuerwehr Alzey gelöscht werden. Hierbei entdeckte diese ein weiteres Feuer zwischen zwei Essensständen der ScheuTime auf dem Parkplatz der Stadthalle. Auch dieses konnte gelöscht werden. An der ersten Brandstelle wurde die Fassade eines Wohnhauses beschädigt. Der Schaden am Putz dürfte ca. 500 EUR betragen. Das zweite Feuer wurde vermutlich früh genug entdeckt, sodass ein Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Personen oder Personengruppen im genannten Bereich in der Zeit zwischen 01.00 bis 03.00 Uhr unter 06731/9110.

