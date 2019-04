Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Beim Fußballspiel bestohlen

Alzey (ots)

In den vergangen Wochen wurden auffällig häufig Teilnehmer bei Fußballspielen Opfer von Straftaten. Diese laufen wie folgt ab: Während laufender Fußballspiele verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu den Spieler- und Schiedsrichterkabinen. Dort werden aus der abgelegten Bekleidung Wertgegenstände und Fahrzeugschlüssel entwendet. Unter Zuhilfenahme der Originalschlüssel entwenden die Täter anschließend Wertsachen aus den vor der Sportstätte geparkten PKW. Bis die Opfer nach dem Spielende den Diebstahl aus der Kabine und ihrem Auto feststellen, sind die Täter bereits entkommen. Diese Masche konnte bei Fußballspielen am 14. April in Lonsheim und Flonheim und am 28. April in Wonsheim und Albig festgestellt werden. Es liegen bisher sieben Strafanzeigen vor. Entwendet wurden neben den Fahrzeugschlüsseln Bargeld, Ausweise und Bank-/Kreditkarten. Die Polizei Alzey empfiehlt, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt abzulegen. Zeugenhinweise zu auffälligen Beobachtungen während der genannten Spiele werden unter 06731/9110 erbeten.

