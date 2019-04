POL-PIAZ: Riskantes Überholmanöver, Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Alzey

Ein 56-Jähriger Saulheimer fuhr am Dienstag, 23.04.2019, gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 401 von Wörrstadt nach Ensheim. Nach der Einmündung zur L414 wurde er von einem schwarzen BMW mit hoher Geschwindigkeit überholt. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender, weißer Kleinwagen und der überholte Saulheimer mussten beide stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW fuhr unbeirrt weiter, musste jedoch seine Fahrt aufgrund vorausfahrender PKW durch die Ortslage von Ensheim verlangsamen. Zwischen Ensheim und dem Kronkreuz überholte der BMW noch drei vorausfahrende PKW und einen LKW in einem Zug. Als der BMW wieder einscherte, mussten die überholten Fahrzeuge ebenfalls abbremsen. Die Polizei Wörrstadt hat gegen den BMW-Fahrer, einem 45-jährigen Wörrstädter, Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sie bittet, dass Augenzeugen des Vorfalles, insbesondere den ebenfalls zu einem Ausweichmanöver genötigten Fahrzeugführer, sich unter 06732/9110 melden.

