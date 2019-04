Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: PKW überschlägt sich

Saulheim (ots)

Eine 33-Jährige aus Saulheim befuhr am Dienstag, 23.04.2019, gegen 22.15 Uhr, die Landesstraße 401 von Saulheim in Richtung Wörrstadt. Auf gerader Strecke kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in ihrem PKW im Straßengraben. Die Fahrerin war offenbar nicht angegurtet, sie wurde während des Überschlags auf die Rückbank geschleudert. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Mainzer Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine genaueren Informationen vor. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

