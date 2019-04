Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Siefersheim, Am Ohligpfad, 19.04.2019, ca.00:20h

Alzey (ots)

Durch angebranntes Essen auf einem Herd kommt es zu einer Brandentwicklung in der Küche in einer Einliegerwohnung. Die Einbauküche wird stark beschädigt und die Wohnung ist voll Rauch. Die sehr schnell eingreifenden Feuerwehren Siefersheim und Wonsheim können hier Schlimmeres verhindern. Der Wohnungsmieter wird aufgrund der Rauchgase vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und versorgt. Die Wohnungsmieter dürfte zuvor eingeschlafen sein.

