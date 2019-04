Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Streit um WLAN

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 10.04.2019, 13.15 Uhr gerieten in Alzey, Schafhäuser Straße, ein 20-jähriger Somalier und ein 24-jähriger Somalier wegen des WLAN aneinander. Hierbei schlug der 20-Jährige den 24-Jährigen und bedrohte diesen mit dem Tode. Bei der anschließenden Meldung beim Notruf der Polizei wurde angegeben, dass ein Mann mit einem Messer in der Sammelunterkunft herumlaufe und alle umbringe. Es wurden Unterstützungskräfte von den benachbarten Polizeidienststellen zusammengezogen und das Gebäude abgeriegelt. Beamte in Spezialausrüstung konnten den 20-Jährigen in seinem Zimmer festnehmen, ein Messer wurde bei ihm nicht gefunden. Der 20-Jährige wurde zur Vernehmung zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

