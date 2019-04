Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ohne Licht unterwegs

Alzey (ots)

Einer Streife fiel am Sonntag, 07.04.2019, gegen 04.15 Uhr ein PKW mit ausgeschaltetem Abblendlicht auf, der gerade aus einem Wirtschaftsweg kommend die Albiger Straße in Alzey befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass 20 Jährige Fahrer aus Albig Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zwei 19 und 20-jährige Mitfahrer hatten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und ein verbotenes Einhandmesser einstecken. Gegen die drei Personen wurden Bußgeld-, bzw. Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde nach der Entnahme einer Blutprobe sichergestellt.

