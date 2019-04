Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unklarer Sachverhalt

Alzey (ots)

Bereits am Montag, 01.04.2019, ereignete sich ein Vorfall in Alzey, Judengasse, der noch nicht genauer klassifiziert werden kann. Gegen 15.55 Uhr querte eine 87-Jährige aus Alzey mit ihrer Gehhilfe die Judengasse. Ein 59-Jähriger PKW-Fahrer wollte in die Judengasse einbiegen. Er wartete, bis die Alzeyerin die Bordsteinkannte erreicht hatte, bog in die Judengasse ein und parkte. Hier wurde er von einem Zeugen angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass die Fußgängerin auf der Straße liege. Diese hatte sich beim Sturz leicht verletzt. Der Alzeyer half der Fußgängerin auf und brachte sie zu einem Arzt. Hier kam er allen Pflichten eines Unfallbeteiligten nach. Der Sachverhalt wurde am Sonntag bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Nach dem Sturz haben sich neben dem PKW-Fahrer mehrere Passanten um die Frau gekümmert. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Alzey, dass sich diese Zeugen um Meldung unter 06731/9110.

