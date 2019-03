Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht in Alzey

Alzey (ots)

Bereits am Freitag, 22.02.2019, kam es in der Zeit zwischen 12.17 und 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Alzey. Touristen auf der Durchreise hatten ihren weißen Mercedes auf dem Parkplatz in der Ostdeutschen Straße geparkt. Bei Ihrer Rückkehr entdeckten sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt. An der Anstoßstelle befindet sich ein erheblicher, schwarzer Gummiaufrieb. Dieser dürfte vom Reifen eines anderen Fahrzeuges stammen und mutmaßlich bei einem starken Lenkeinschlag entstanden sein. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/911-100.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell