Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Tatverdächtigenermittlung nach Brandstiftung

Alzey (ots)

Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen, hinsichtlich des Brandgeschehens der Bauruine in der Harpendenstraße 3 in Alzey, am 17.04.2018, konnte die Polizeiinspektion Alzey einen 15-jährigen Tatverdächtigen aus einer Gemeinde in der Nähe von Alzey ermitteln.

Da sich der Jugendliche anwaltschaftlich vertreten lässt und derzeit keine Angaben zur Sache macht, liegen bislang keine Erkenntnisse über den genauen Geschehensablauf oder zur Motivation des Tatverdächtigen vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-100

E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de

http://ots.de/zDvT9r

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell