POL-PIAZ: Fahrradfahrer verletzt

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 06:10 Uhr auf der Landstraße 409 in Höhe der Anschlussstelle zur BAB 63/Erbes-Büdesheim ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein Autofahrer wollte mit seinem Pkw vom Mitfahrerparkplatz kommend auf die BAB 63 in Richtung Kaiserslautern auffahren und dazu die Landstraße 409 überqueren. Dabei übersah er einen Fahrradfahrer, welcher aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey unterwegs war. Der Fahrradfahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, streifte dabei jedoch die Front des Pkw. Hierdurch geriet er ins Schleuder und stürzte auf die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich eine Gehirnerschütterung und eine Schulterfraktur zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die am Fahrrad befindliche Beleuchtung war zum Unfallzeitpunkt nach bisherigen Ermittlungen eingeschaltet. Weiterhin trug der Radfahrer einen Helm, welcher ihn vermutlich vor schwereren Kopfverletzungen bewahrte.

Zeugen, die den Unfallvorgang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.

