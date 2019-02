Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Alzey (ots)

Am 14.02.2019, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in Alzey ein Verkehrsunfall mit der Beteiligung von einem Auto und einem Fahrrad. An der Kreuzung Hospitalstraße / Spießgasse nahm, die 32 jährige Autofahrerin aus Alzey dem 60 jährigen Fahrradfahrer aus Alzey die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer konnte vor der Kollision bremsen, viel hierbei jedoch seitlich um und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Alzey zu melden.

