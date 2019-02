Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: L 386 Verkehrsunfall mit Personenschaden, eingeklemmter Traktorfahrer

Alzey (ots)

Die 35-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 14.02.2019, gegen 04:55 Uhr die L 386 aus Richtung Flomborn kommend in Fahrtrichtung Gundersheim. Ein 57-jähriger Traktorfahrer befuhr die L 386 in gleicher Fahrtrichtung. Der Traktor hatte am Heck ein Ackergerät angespannt, auf das die Autofahrerin prallte. Durch den Aufprall kippte der Traktor seitlich in den Straßengraben. Der 57-Jährige Traktorfahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt, weshalb er durch die Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW Fahrerin wurde leicht verletzt. Die L 386 musste für zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Derzeit ist unklar, wie es zu diesem Verkehrsunfall kommen konnte.

