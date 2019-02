Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gefahrenstoffe in Wendelsheim?

Wendelsheim (ots)

Am Freitag, 07.02.2019, meldete die Verbandsgemeinde Wöllstein, dass bei Flurbereinigungsarbeiten im Bereich eines Wassergrabens an der L409 zwischen Wonsheim und Wendelsheim Gefahrgut ausgetreten sein könnte. Bei den Arbeiten war eines von fünf, unter Schilfrohr verborgenen, 30-Liter-Fässer beschädigt worden und eine Flüssigkeit ausgetreten. Die Landesstraße 409, die Kreisstraße 5 und angrenzende Feldwege wurden von der Feuerwehr und der Polizei großräumig gesperrt. Es ist zurzeit nicht bekannt, welche Stoffe sich in den Fässern befinden. Die Analyse dürfte mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Fässer wurden von der Feuerwehr geborgen. Eine Spezialfirma ist mit der Auskofferung des verunreinigten Erdreichs beauftragt. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

