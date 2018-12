POL-PIAZ: Polizeihubschrauber fahndet nach Wohnungseinbrechern

Lonsheim (ots) - Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr wurde in zwei Wohnhäuser in der Neugasse und der Bermersheimer Straße eingebrochen. Auf der Flucht durch den Garten eines Nachbaranwesens wurden die beiden Täter von den Bewohnern beobachtet. Die Einbrecher sollen zunächst in Richtung der Weinberge geflüchtet sein. Durch die Alzeyer Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, wobei die Beamten verstärkt wurden durch Einsatzkräfte benachbarter Dienststellen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte am Boden durch den Polizeihubschrauber aus Hessen. Die Fahndungsmaßnahmen nach den etwa 25jährigen Männern, die dunkel gekleidet waren und Rucksäcke mitführten, verliefen bisher ergebnislos. Die Polizeikräfte erhielten einen Zeugenhinweis, wonach in Tatortnähe in der Straße Am Kirchgarten ein Fahrzeug vom Typ Geländefahrzeug mit Münchener Kennzeichen (M-Kennzeichen) zuvor geparkt stand. Die Polizei Alzey erbittet weitere Hinweise von Zeugen, insbesondere wäre von Interesse das vollständige Kennzeichen dieses Geländewagens. Über die Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine genauen Daten vor.

