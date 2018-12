POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht

Wahlheim (ots) - Im Rahmen eines Notfalleinsatzes am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr muss das Rettungsfahrzeug des Notarztes in der Alzeyer Straße geparkt werden. An besagter Örtlichkeit verbleibt eine schmale Restfahrbahnbreite. Ein unbekannter Fahrzeugführer durchfährt die Engstelle und streift dabei leicht das Notarztfahrzeug am Außenspiegel, wodurch dieser leicht beschädigt wird. Der Verursacher entfernt sich anschließend, ohne sich bei den Rettungskräften zu melden. Hinweise werden erbeten an die Polizei Alzey, Tel. 06731-9110.

