POL-PIAZ: Unfall mit Fahrrad

Alzey (ots) - Am Donnerstag, 06.12.2018 ereignete sich ein Verkehrsunfall in Alzey. Ein 36-Jähriger aus Alzey befuhr mit dem Fahrrad den Kreisverkehr beim Finanzamt aus Richtung Dautenheimer Landstraße kommend und wollte diesen in Richtung Römerstraße verlassen. Im Kreisverkehr befand sich bereits ein PKW, der an einer Leine einen anderen PKW hinter sich zog. Der Radfahrer übersah diese Leine und stürzte darüber. Der verantwortliche PKW Fahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers. Dieser verspürte keine Schmerzen und hatte auch keinen Schaden an seinem Fahrrad. Daher setzte der PKW Fahrer seine Fahrt fort. Erst zu einem späteren Zeitpunkt verspürte der Fahrradfahrer Schmerzen und verständigte die Polizei. Die Polizei Alzey bittet den Unfallbeteiligten und Augenzeugen des Vorfalles sich unter 06731/9110 zu melden.

