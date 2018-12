POL-PIAZ: Unfall mit Schüler

Alzey (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018, kam es zu einem Verkehrsunfall in Alzey. Ein 12-Jähriger Alzeyer rannte in der Ernst-Ludwig-Straße vor der Kreisverwaltung über die Straße, obwohl die Fußgängerampel rot zeigte. Hierbei wurde er von dem gerade anfahrenden PKW eines 46-Jährigen Alzeyers angefahren und auf die Straße geschleudert. Hierbei verletzte sich der 12-Jährige leicht. Er kam zur Untersuchung ins DRK-Krankenhaus.

