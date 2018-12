POL-PIAZ: Unfallflucht in Saulheim

Saulheim (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018, wurde gegen 12.45 Uhr eine Unfallflucht gemeldet. An der Landesstraße 401 war an der Einmündung der Mainzer Straße an diesem Tag neu die Einfädelspur mit rot-weißen Absperrelementen ausgerüstet worden. Diese waren von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt und über die Einfädelspur verteilt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter 06732/9110.

