POL-PIAZ: Einbruch in Wörrstadt

Wörrstadt (ots) - Am Dienstag, 27.11.2018, wurde zwischen 01.30 und 08.20 Uhr in Wörrstadt, Wallstraße, in eine Gaststätte eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten eine Geldkassette und brachen mehrere Geldspielautomaten auf. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehenden verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.

