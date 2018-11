POL-PIAZ: Einbruch in Nack

Nack (ots) - Am Mittwoch, 28.11.2018, kam es in der Zeit zwischen 06.30 und 18.45 Uhr zu einem Einbruch in Nack. Unbekannte Täter brachen die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Wingertsberg auf und durchsuchten es. Sie entkamen unerkannt mit Bargeld und mehreren Armbanduhren. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehenden verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.

