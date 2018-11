POL-PIAZ: Einbruch in Bornheim

Bornheim (ots) - Am Mittwoch, 28.11.2018, kam es in der Zeit zwischen 17.00 und 17.45 Uhr zu einem Einbruch in Bornheim. Unbekannte Täter drangen gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Vogelsang ein. Aus dem Anwesen wurde Schmuck und eine Uhr entwendet. Eine sich im Anwesen aufhaltende Zeugin bemerkte den Einbruch nicht. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehenden verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.

