POL-PIAZ: Einbrüche in Spiesheim

Spiesheim (ots) - Am Mittwoch, 28.11.2018, kam es in Spießheim zu drei Einbrüchen. In der Zeit zwischen 16.00 und 19.50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Hinter dem Rathaus und durchwühlten in mehreren Räumen die Schränke. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Über das Stehlgut liegen keine Informationen vor. In gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Keltenring drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr ein. Zunächst wurde die Terrassentür einer Kellergeschosswohnung aufgebrochen und Bargeld entwendet. Danach stiegen die unbekannten Täter auf einen Balkon einer anderen Wohnung desselben Anwesens und brachen dort die Tür auf. Aus dieser Wohnung wurde nichts entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehenden verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.

