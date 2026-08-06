PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand einer Garage - Ursache noch nicht geklärt

Friesenheim (ots)

In einer Garage in Friesenheim kommt es am frühen Donnerstagmorgen, den 06.08.2026 gegen 04:20 Uhr zu einem Brand, durch den die Garage und ein darin befindlicher Vespa Elektroroller beschädigt wurden. Das zur Garage gehörige Einfamilienhaus blieb bewohnbar. Jedoch wurden durch die Hitzeentwicklung der in der Einfahrt stehende PKW, sowie das Fenster eines benachbarten Hauses beschädigt.

Das Feuer wird durch die Feuerwehr vollständig gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Oppenheim unter der Rufnummer 06131/ 65-34550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oppenheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 00:40

    POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Mommenheim (ots) - Am Dienstag, den 04.08.2026 um 20:22 Uhr, kommt es auf der Kreisstraße 38 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person. Nach jetzigem Ermittlungsstand befährt der 25-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K 38 von Mommenheim kommend in Fahrtrichtung Nierstein. Kurz nach dem dort befindlichen Golfclub, verliert der 25-jährige Fahrzeugführer, aus bislang ungeklärter Ursache, die ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:52

    POL-PIOPP: Diebstahlserie in Uelversheim und Umgebung

    Oppenheim (ots) - Am Dienstagmorgen, den 14.07.2026 gegen 04 Uhr werden zwei verdächtige Pkw in Uelversheim gemeldet. Die beiden amtlichen Kennzeichen können abgelesen und der Polizei übermittelt werden. Kurz darauf wird gemeldet, dass ebenfalls in Uelversheim ein Pkw angegangen wurde, indem das unverschlossene Fahrzeug durch unbekannte Personen nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Personen seien nun flüchtig. Im ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 16:44

    POL-PIOPP: Ortsdurchfahrt nach Verkehrsunfall mit Traktor voll gesperrt

    Dexheim (ots) - Am Sonntagmittag kommt es gegen 11:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Zöllerstraße / Dalheimer Straße in Dexheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Dabei befährt ein 53-jähriger PKW-Fahrer die Zöllerstraße aus Richtung der B420. Gleichzeitig fährt ein 24-jähriger Traktorfahrer aus der Dahlheimer Straße in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren