Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand einer Garage - Ursache noch nicht geklärt

Friesenheim (ots)

In einer Garage in Friesenheim kommt es am frühen Donnerstagmorgen, den 06.08.2026 gegen 04:20 Uhr zu einem Brand, durch den die Garage und ein darin befindlicher Vespa Elektroroller beschädigt wurden. Das zur Garage gehörige Einfamilienhaus blieb bewohnbar. Jedoch wurden durch die Hitzeentwicklung der in der Einfahrt stehende PKW, sowie das Fenster eines benachbarten Hauses beschädigt.

Das Feuer wird durch die Feuerwehr vollständig gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Oppenheim unter der Rufnummer 06131/ 65-34550 in Verbindung zu setzen.

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