Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mommenheim (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026 um 20:22 Uhr, kommt es auf der Kreisstraße 38 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen Person. Nach jetzigem Ermittlungsstand befährt der 25-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K 38 von Mommenheim kommend in Fahrtrichtung Nierstein. Kurz nach dem dort befindlichen Golfclub, verliert der 25-jährige Fahrzeugführer, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen Pkw und kommt in Folge dessen nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidiert der Pkw mit einem im Grünstreifen befindlichen Baum. Durch den Verkehrsunfall wird der Fahrzeugführer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die K 38 in beide Fahrtrichtung vollgesperrt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

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