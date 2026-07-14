Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahlserie in Uelversheim und Umgebung

Oppenheim (ots)

Am Dienstagmorgen, den 14.07.2026 gegen 04 Uhr werden zwei verdächtige Pkw in Uelversheim gemeldet. Die beiden amtlichen Kennzeichen können abgelesen und der Polizei übermittelt werden.

Kurz darauf wird gemeldet, dass ebenfalls in Uelversheim ein Pkw angegangen wurde, indem das unverschlossene Fahrzeug durch unbekannte Personen nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Personen seien nun flüchtig.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung kann einer der Pkw angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wird bekannt, dass dieser PKW in der gleichen Nacht mit Originalschlüssel in Eich entwendet worden ist. Beide Tatverdächtigen werden zunächst festgenommen. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme kann auch der zweite entwendete PKW durch den Halter in Alsheim geortet und dort sichergestellt werden. Hierbei kann ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen werden, welcher noch weiteres Diebesgut aus anderen Taten mit sich führt.

Nach erfolgter Abarbeitung der strafprozessualen Maßnahmen werden alle drei Tatverdächtigen entlassen.

Wer kann weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Gibt es weitere Geschädigte von Fahrzeugaufbrüchen?

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