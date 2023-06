Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 2 verletzten Personen

Eimsheim (ots)

Am 18.06.2023 um 07.23 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein junger Fahrzeugführer aus Dorn-Dürkheim in Eimsheim gegen eine Grundstücksmauer geprallt sei.

Aufgrund der Spurenlage konnte rekonstruiert werden, dass das Fahrzeug aus Richtung Guntersblum in Richtung Dolgesheim fuhr und in der Hauptstraße in Eimsheim zunächst gegen den Bordstein stieß, anschließend ein Gebäude und eine Straßenlaterne touchierte und letzten Endes gegen eine Grundstücksmauer prallte.

Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer konnten mit Hilfe der Anwohner ausm dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden.

Beim Eintreffen der Polizei konnte ein Atemalkohol beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Oppenheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell