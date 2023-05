Oppenheim (ots) - Am Montag, den 22.5.23, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16:20 Uhr kam es in Oppenheim an einem Feldweg an der Burgruine Landskrone zu einem Handtaschendiebstahl. Die Geschädigte nahm an einer Weinbergsrundfahrt teil und besichtigte die Burgruine. Als sie danach zu dem Planwagen zurückkehrte, fehlte ihre Handtasche, die sie unbeaufsichtigt auf dem Planwagen zurückgelassen hatte. Der entstandene Schaden beträgt circa 650 Euro. Die Polizei bittet in diesem ...

