POL-PIOPP: Fahrzeug beschädigt

Oppenheim (ots) - Am heutigen Freitag, dem 22.04.2022, gegen 15:15 Uhr begaben sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Polizei gemeinsam in die Wormser Straße in Oppenheim. Zuvor war ein Notruf eingegangen, wonach sich eine männliche Person an der Örtlichkeit in einer Notlage befinde. Vor Ort wurde ein bewusstloser 52-jähriger Bauarbeiter aufgefunden. ...

