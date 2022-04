Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nierstein, Wilhelmstraße (ots)

Am Ostermontag, 18.04.22, kommt es in der Wilhelmstraße zwischen 14:30 - 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befährt die Wilhelmstraße in Richtung Ernst-Ludwig-Straße und streift beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. An diesem wird der Außenspiegel beschädigt und abgerissen. An der Unfallstelle kann der Außenspiegel nicht aufgefunden werden. Die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) bittet um sachdienliche Hinweise.

