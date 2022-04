Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gestohlene Schwaneneier, verletzte Schwänin

Bild-Infos

Download

Hafengebiet in Nackenheim (ots)

Am 06.04.2022 geht bei der Polizeiinspektion in Oppenheim ein Hinweis ein, dass aus einem Schwanennest im Bereich des Hafengebiets in Nackenheim, Eier gestohlen wurden. Dort niste gerade ein Schwanenpärchen. Die Schwanendame habe zudem eine Verletzung am Bein. Laut der fachkundigen Zeugin handle es sich hier nicht um ein "natürliches Ereignis" sondern um eine Straftat.

Am 15.04.2022 geht eine weitere Meldung ein. Das Nest sei erneut angegriffen worden. Nun sei es partiell zerstört. Weiterhin seien der Schwanendame nun auch noch teilweise die Flügel gestutzt worden.

Dies stellt ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetzt (TierSchG) sowie das Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG)dar.

Aufgrund des Auffindens zahlreicher Kotbeutel wird davon ausgegangen, dass der unbekannte Täter einen Hund bei sich führen könnte.

Bei weiteren Hinweisen, wenden Sie sich bitte an ihre Polizeiinspektion in Oppenheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell