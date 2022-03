Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand

Bodenheim, Am Dollesplatz (ots)

Am 24.03.2022, gegen 19:40 Uhr, kam es in Bodenheim am Dollesplatz aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand einer dortigen Hecke. Das Feuer griff im Anschluss auf einen angrenzenden Garten über, in dem sich ein Wohnwagen befindet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten explodierten zwei Gasflaschen. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Bei dem Feuer wurden mehrere Bäume, ein Wohnwagen und ein Zelt beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

