Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Friesenheim, L 425 (ots)

Am 21.03.22, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine Fahrerin aus Zornheim mit ihrem PKW VW Golf die L 425 aus Richtung Friesenheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. Auf gerader Strecke lag ein größerer Stein auf der Fahrbahn, den die Fahrerin erst verspätet erkannte. Sie überfuhr den Stein mit dem Unterboden ihres Fahrzeuges. Der Stein wurde nachfolgend einige Meter mitgeschleift. Die Fahrerin fuhr anschließend in den angrenzenden Grünstreifen und kam dort in nicht mehr fahrbereitem Zustand zum Stehen. Am Unterboden entstand Sachschaden in noch unbekanntem Ausmaß. Bei dem auf der Fahrbahn befindlichen Stein handelte es sich vermutlich um ein heruntergefallenes Ladungsteil. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, das mit Gestein beladen war und die Ladung verlor, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell