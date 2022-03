Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Dexheim (ots)

Am 16.03.2022, gegen 14 Uhr, kam es in der Dalheimer Straße in Dexheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 54-jähriger aus Worms befuhr mit seinem Rennrad die Dalheimer Straße aus Richtung Dalheim kommend in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang kollidierte dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

