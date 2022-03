Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Graffiti Bahnhof Guntersblum mit Täterfestnahme

Guntersblum, Bahnhof (ots)

Am 12.03.2022, um 21:25 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei weibliche Personen eine Wand des Bahnhofes in Guntersblum besprühen würden. Die eingesetzten Beamten konnten eine 13- jährige aus Dolgesheim und eine 20-jährige aus Worms in der Nähe des Bahnhofes hinter einem Altkleidercontainer antreffen. Bei ihnen konnte eine Spraydose aufgefunden werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde die 13-jährige an eine erziehungsberechtigte Person übergeben und die 20-jährige entlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der entstandenen Schadenshöhe dauern noch an.

