Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nackenheim (ots)

Ein 28 jähriger Mainzer befuhr am späten Nachmittag des 23.02.2022 mit seinem Rennrad die K 34 aus Nackenheim kommend in Richtung Lörzweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er stürzte. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Radfahrer zuvor von einem Fahrzeug überholt wurde. Ob dies ursächlich für den Sturz des Radfahrers war, steht bisher nicht fest. Die Polizei Oppenheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 06133/933-0.

