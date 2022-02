Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Vereinsheime

Dexheim, Ludwigshöhe, Uelversheim (ots)

In der Nacht von Freitag - Samstag, 19.-20.02.22 kommt es zu drei Einbrüchen in die Vereinsheime in Dexheim, Ludwigshöhe und Uelversheim. Der/die Täter gelangen durch Aufhebeln von Türen in die Innenräume, die durchsucht werden. Alle Vereinsheime liegen in Ortsrandlage an den Sportplätzen. Teilweise wird sehr brachial vorgegangen. In Ludwigshöhe wird eine massive Außentür samt Außenrahmen aus der Wand gebrochen. In Dexheim wird zusätzlich eine Fensterscheibe eingeworfen, nachdem die Tür nicht aufgehebelt werden konnte. In Dexheim und Uelversheim wird augenscheinlich nichts entwendet. In Ludwigshöhe wird ein Beamer und Bargeld aus der Kasse entwendet. Zum Gesamtschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden, dürfte sich aber im 4-stelligen Bereich belaufen. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise, unter der Tel.-Nr. 06133-9330 , zu verdächtigen Beobachtungen.

