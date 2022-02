Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Hilflose Person im Hafenbecken Unglücksfall

Oppenheim (ots)

Am Abend des 11.02.2022 kam es zu einen Unglücksfall am Hafenbecken in Oppenheim. Eine 34-jährige Oppenheimerin fiel, aus bislang ungeklärter Ursache, ins Wasser und konnte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an einem Boot festhalten. Stark unterkühlt wurde die Frau zu weiteren Versorgung in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr mehr für die Verunglückte. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Durch Angehörige wurde im Nachgang mitgeteilt, das die Frau beim Versuch eine Plane über das familieneigen Boot zu spannen vermutlich in Wasser fiel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell