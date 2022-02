Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vollbrand eines Wohnwagen in Kleingartenparzelle

Oppenheim (ots)

Am 11.02.2022, gegen Mitternacht, kam es zu einem Vollbrand eines Wohnwagens, welcher in einem der Schrebergärten im Bereich der Riedstraße in Nierstein-Schwabsburg stand. Die eingesetzten Kräfte der hiesigen Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Besitzer des Wohnwagens konnte ermittelt werden und kam in der Nacht noch vor Ort. Eine Fremdeinwirkung ist derzeit nicht auszuschließen, die Ermittlungen dauern an.

Für sachdienliche Hinweise bitten wir Zeugen sich unter der Telefonnummer 06133/9330 oder per E-Mail (pioppenheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Oppenheim zu melden.

