Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oppenheim (ots)

Ein 62-jähriger Niersteiner befuhr mit seinem Pkw am Morgen des 11.02.2022, den Bleichweg in Fahrtrichtung der Straße "An der Kaiserlinde" in Nierstein. Ein Niersteiner Radfahrer befuhr zu dieser Zeit zeitgleich den Bleichweg in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Ernst-Ludwig-Straße bog der Autofahrer nach links ab und übersah hier den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-jähriger Radfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in das MKM nach Mainz verbracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw und dem Fahrrad wird derzeit auf ca. 250 Euro geschätzt.

