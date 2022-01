Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Richtigstellung einer Pressemitteilung vom 27.01.2022(Unfall mit verletzter Person) korrigierter Unfallhergang

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, 26.01.22, befährt gegen 19:30 Uhr der 27-jährige aus Lübeck die Jahnstraße in Fahrtrichtung der Saarstraße. Eine 18-jährige aus Dienheim biegt von der Rosenstraße nach links in die Jahnstraße ein. Der junge Mann aus Lübeck missachtet die Vorfahrt der Dienheimerin und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge werden im Frontbereich stark beschädigt und werden abgeschleppt bzw. beiseite geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000,-Euro. Die junge Frau aus Dienheim klagt an der Unfallstelle über Hals-und Rückenschmerzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell