Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere PKW-Aufbrüche - Zeugenaufruf

Dienheim (ots)

Wie gestern Morgen bekannt wurde, ereigneten sich im Zeitraum vom 21.01., 20 Uhr - 22.01., 08 Uhr insgesamt drei Aufbrüche von Fahrzeugen. Die PKW waren in der Kirchstraße, Berliner Straße und Gartenstraße abgestellt. Bei zwei Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss der Innenraum durchwühlt, wobei ein 5-Euro-Schein entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. An den PKW wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell