Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kind mit Schlüssel verletzt, Nachtrag

Oppenheim, Kaufland (ots)

Die 63-jährige Tatverdächtige hat die Tat eingeräumt und befindet sich jetzt in einer geschlossenen Einrichtung. Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass es in den vergangenen Monaten wohl noch zu mehreren gleichgelagerten Vorfällen gekommen war. Die Ermittlungen bezüglich dieser Körperverletzungen dauern noch an. Nach derzeitigem Stand wurden hierbei jedoch keine Kinder ernsthaft verletzt.

Die Polizei Oppenheim bedankt sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell